Bravis vangt narcosegassen op om broeikasuitstoot te verlagen

Het Bravis Ziekenhuis stopt als eerste ziekenhuis van Nederland met het uitstoten van narcosegassen. Die gassen, die bijdragen aan de opwarming van de aarde, vangt het Brabantse ziekenhuis voortaan op. “Het broeikaseffect is een probleem van ons allemaal. Elke vermindering is welkom en hard nodig”, laat het ziekenhuis met vestigingen in Roosendaal en Bergen op Zoom weten.

Het opvangen van de narcosegassen gebeurt met apparatuur van een Duitse leverancier die speciale kokosfilterkorrels bevat, die het gas opnemen. In de fabriek kan het gas daar ook weer uit worden gehaald, om na reiniging opnieuw te worden gebruikt.

Niets anders voor patiënt

Op de locatie in Roosendaal wordt het systeem sinds half augustus al gebruikt en dat bevalt prima. “Voor de patiënt is er niets veranderd. Alleen stoten we nu veel minder broeikasgassen uit”, aldus het ziekenhuis.

Forse stap

Volgens Bravis bespaart de maatregel op jaarbasis een uitstoot die vergelijkbaar is met 2,2 miljoen autokilometers. Dat is “een forse stap in het vergroenen van het ziekenhuis”. Het systeem kost zo’n 25.000 euro per jaar. Die kosten betaalt het ziekenhuis zelf. (ANP)