Bravis ziekenhuis heeft nieuwe bestuursvoorzitter

Bianka Mennema-Vastenhout is met ingang van 1 oktober voorzitter van de raad van bestuur van het Bravis Ziekenhuis. Ze is in deze hoedanigheid Hans Ensing opgevolgd.

Het ziekenhuis met locaties in Roosendaal en Bergen op Zoom zoekt nog een tweede bestuurder naast Mennema. De werving hiervoor start in januari. Voor de tussenliggende periode heeft de raad van toezicht Jeroen Collette benoemd tot interim-bestuurder. Collette (1951) is een zelfstandig interim-bestuurder, toezichthouder en coach, met veel ervaring in de zorg. Als interim manager heeft hij in zeven ziekenhuizen gewerkt en dertien instellingen in de langdurige zorg. Daarnaast is hij lid geweest van diverse raden van toezicht in de zorg en is hij coach van (zorg)bestuurders.