Bravis Ziekenhuis moet bijna duizend operaties inhalen

Het Bravis ziekenhuis in Roosendaal moet een kleine duizend uitgestelde operaties inhalen. Het ziekenhuis heeft een plan gemaakt dat maximale flexibiliteit vraagt van de medewerkers en op 6 september van start gaat.

De operaties kunnen binnen kantoortijden worden uitgevoerd. “We hebben uitgerekend hoelang we nodig hebben om de wachtlijsten op het niveau van voor corona te krijgen. Als we overdag van maandag tot en met vrijdag opereren, lukt dat voor een heel groot deel nog dit jaar”, zegt Meike Mijland, manager Integraal Capaciteitsmanagement bij het ziekenhuis.

Extra werken

“Binnen kantooruren heeft onze voorkeur. Onze medewerkers zijn al anderhalf jaar veelvuldig gevraagd om anders en extra te werken. Dan wil je zoveel mogelijk binnen de bestaande werktijden en –dagen blijven. Bovendien vragen we de komende maanden al heel wat van ze.”

Volledige bezetting

Op elke hoofdlocatie van het ziekenhuis zijn zes operatiekamers beschikbaar voor planbare operaties. In een normaal rooster worden er vijf gebruikt, maar nu worden ze elke dag allemaal benut. Dat heeft wel een flinke impact op het personeel”, meldt Mijland.

Verpleeg- en verzorgingshuizen

Hiervoor is ook extra capaciteit nodig in de rest van het ziekenhuis. “Meer operaties betekent meer bedden in de kliniek, dus ook meer verpleegkundigen. Maar ook bijvoorbeeld de pre-operatieve screening, medische beeldvorming en de transfer zullen opschalen. Zelfs de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg krijgen meer werk. Het zal ook van invloed zijn op de polikliniek. Een arts die staat te opereren kan namelijk op dat moment geen spreekuur houden.”