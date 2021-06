Bravis ziekenhuis start test met AI

“Als mens ben je soms door emoties of vermoeidheid minder scherp, maar een computer presteert altijd hetzelfde: of het nu drie uur ’s nachts is of twee uur ’s middags”, vertelt Elmer Naaktgeboren, radioloog in het Bravis ziekenhuis. Hij nam het initiatief voor het project nadat hij de toepassing twee jaar geleden zag op een congres. “Ik vond het meteen een mooie aanvulling op ons werk.”

De tool wordt geleverd door het Israëlische softwarebedrijf Aidoc. Het Bravis ziekenhuis is het eerste algemene ziekenhuis in Nederland dat de software van deze leverancier test. Bij positieve testresultaten zal het ziekenhuis de toepassing aanschaffen.

Ervaring en vertrouwen

De test betekent voor Bravis de eerste kennismaking met kunstmatige intelligentie. Naaktgeboren: “We zetten hiermee mooie stappen op het gebied van innovatie en het helpt ons om ervaring op te doen met en vertrouwen te krijgen in kunstmatige intelligentie. Dat vertrouwen is een belangrijke basis als we dit in de toekomst willen door ontwikkelen: we moeten leren vertrouwen op de machines.”

De diagnose en de vervolgstappen worden nog altijd door de arts zelf bepaald, benadrukt het ziekenhuis. Dat blijft ook zo als het aan de radioloog ligt. “Ik verwacht dat een groot aantal onderzoeken straks niet meer door onszelf worden gedaan, maar dat slimme software dit overneemt. Als arts krijg je dan veel meer een consulterende functie bij afwijkende en bijzondere uitslagen.”