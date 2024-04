Brede zorgcoalitie start campagne tegen lage vaccinatiegraad

Om de dalende vaccinatiegraad in Nederland een halt toe te roepen heeft een coalitie van zorgprofessionals en patiënten- en ouderenorganisaties een initiatief gelanceerd om hun vertrouwen in vaccins duidelijk uit te spreken en het gesprek over vaccins aan te gaan.

“Vaccinatiegraad beneden peil?” is de slogan van de campagne. Aanleiding daarvoor is de huidige stand van zaken met het Rijksvaccinatieprogramma voor baby’s en kinderen. Ook de lage opkomsten van volwassenen voor vaccinaties tegen influenza, pneumokokken en COVID-19, in het afgelopen najaar draagt bij aan de zorgen bij de zorgpartijen.

Ernstige zorgen

“Ik maak me ernstige zorgen over de dalende vaccinatiegraad in ons land”, zegt René Héman, voorzitter van artsenfederatie KNMG. “Hierdoor lopen we het risico dat infectieziektes waar we jaren geleden al grotendeels vanaf waren, zoals mazelen en kinkhoest, weer de kop opsteken en zich verspreiden. Dat is een zorgwekkende ontwikkeling voor de volksgezondheid. Ik roep iedereen op zich goed te laten informeren door betrouwbare bronnen zoals de GGD en huisarts. Artsen en andere zorgverleners staan klaar om vragen te beantwoorden en zorgen weg te nemen.”

Collectieve inspanning

Het pamflet van de samenwerkende partijen richt zich niet alleen op burgers die twijfelen aan het nut of de veiligheid van vaccineren, maar roept op tot een collectieve inspanning van het kabinet, beleidsmakers, zorg-professionals, ouders en alle betrokkenen om de vaccinatiegraad in Nederland weer op peil te brengen.

De coalitie bestaat uit artsenfederatie KNMG, apothekersorganisatie KNMP, AJN Jeugdartsen, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Beroepsvereniging van en voor Physician Assistants, Long Alliantie Nederland, Nederlandse Influenza Stichting, Aidsfonds – SOA Aids Nederland, Longfonds, Stichting voor Afweerstoornissen en ANBO-PCOB.