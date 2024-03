Brief aan Helder: ‘Ga door met cliëntprofielen wijkverpleging’

Beroepsvereniging V&VN, Patiëntenfederatie Nederland, brancheverenigingen ActiZ en Zorgthuisnl, Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit hebben zich via een convenant georganiseerd om samen te werken aan een nieuwe bekostiging voor de wijkverpleging. Onderdeel van het convenant is het experiment op basis van cliëntprofielen.

Grote opgave

In een brief aan minister Helder van het ministerie van VWS stellen ze dat verder werken aan de invoering van cliëntprofielen en een nieuwe bekostiging wijkverpleging noodzakelijk is. “De wijkverpleging staat midden in en voor een grote opgave. De vergrijzing, de toenemende zorgvraag en de arbeidstekorten doen een groot beroep op de zorgprofessionals in de wijkverpleging en de eerste lijn. Een toekomstbestendige bekostiging moet het passend organiseren van de wijkverpleging ondersteunen, nu en in de toekomst. We pleiten om die reden voor het voortzetten van het experiment, met integrale prestaties en de verplichte registratie van cliëntprofielen.”

Volgens de partijen lopen bij elk ander alternatief de kosten en de administratieve lasten voor zorgprofessionals op en zijn er in 2029 te weinig resultaten om tot een nieuwe bekostiging te komen.

Ogen sluiten

In de brief staat dat partijen, die stellen dat het experiment ook zonder verplichte registratie van cliëntprofielen door blijft lopen zonder grote gevolgen voor de bekostiging 2029, de ogen sluiten voor de opgaven waar de wijkverpleging voor staat. Kernpunten van het experiment komen volgens de partijen anders in het gedrang. “De ontwikkeling van een toekomstbestendige bekostiging wordt kwetsbaar en kan zelfs stilvallen.”