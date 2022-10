Brigit van Soest-Segers nieuwe directeur vereniging ziekenhuisapothekers

Brigit van Soest-Segers wordt per 1 december directeur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA). Van Soest-Segers gaat zich naast toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg richten op verduurzaming van de farmacieketen.

Dat meldt de NVZA op 7 oktober. Door haar achtergrond als apotheker en brede werkervaring kent Van Soest-Segers verschillende facetten van de farmaceutische sector.

Sinds januari 2019 is Brigit Van Soest-Segers programmamanager van de Coalitie Duurzame Farmacie. In deze rol zet zij zich in voor een gezondere wereld door middel van initiatieven als de Inspiratiegids ‘Op weg naar een Duurzame Farmacieketen’ en ‘Verspil geen Pil’, en het opzetten van een Consortium Antibiotica- en medicijnresten uit water. Voor 2019 werkte zij voor een geneesmiddelenbedrijf (Teva Nederland), GGZ Nederland, de Apotheek Haagse Ziekenhuizen, de KNMP en de gehandicaptensector (Middin).