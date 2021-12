Brigitte Jacobs nieuwe directeur Langdurige Zorg bij Rivas Zorggroep

Interessant voor u

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is woensdag hard gedaald. In de ziekenhuizen liggen nu in totaal 2622 coronapatiënten, 122 minder dan dinsdag. Dat is de grootste daling op één dag sinds 19 mei, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Fout in berekening effect abonnementstarief, in 2020 raming al overschreden

In eerdere berekeningen over de effecten van het abonnementstarief voor de Wmo is een fout ingeslopen. Hierdoor blijkt dat niet pas in 2021, zoals eerder door minister Hugo de Jonge verwacht, maar al in 2020 de invoering van het abonnementstarief meer kost dan verwacht. Dit schrijft De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.