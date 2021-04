Britse corona-variant niet dodelijker dan voorgangers

De gevreesde Britse variant op het coronavirus is niet dodelijker dan zijn voorgangers en vertoont geen andere ziektesymptomen. Dat blijkt uit twee recente studies die zijn gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift The Lancet.

Niet dodelijker

In het onderzoek werden mensen met Covid-19 die de Britse variant hadden (B.1.1.7) en mensen met een andere Covid-variant (non-B.1.1.7, zoals het in de studie heet) met elkaar vergeleken. Het bleek dat de Britse variant niet dodelijker was dan de andere Covid-varianten.

Zelfde symtpomen

Ook qua ziektebeeld en symptomen gedraagt de Britse variant zich hetzelfde als de andere Covid-varianten. Dat laat een ander onderzoek zien, dat is gepubliceerd in The Lancet. Die studie bekeek de symptomen onder bijna 37.000 Britten met verschillende Covid-varianten.

Wel besmettelijker

Het enige verschil is dat de Britse variant tussen de 30 en 40 procent besmettelijker is dan de eerdere Covid-varianten. In Nederland is de Britse variant dan ook inmiddels de meest voorkomende variant. Trouw meldt: “Uit steekproeven van het RIVM blijkt dat ongeveer 90 procent van alle infecties [in Nederland] de Britse variant zijn.”