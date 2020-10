Bronovo in beeld als calamiteitenziekenhuis voor coronapatiënten

Het aantal coronabesmettingen in Den Haag en omstreken loopt dusdanig op, dat een calamiteitenziekenhuis noodzakelijk is, vindt bestuursvoorzitter Ingrid Wolf van het Haags Medisch Centrum (HMC). Daarvoor is het Bronovo-ziekenhuis in beeld. In opdracht van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) wordt onderzocht of dit haalbaar is. Daarover wordt ook overleg gevoerd met het ministerie van Volksgezondheid en burgemeester Jan van Zanen.

“Ik vind het noodzakelijk om ook in de regio Den Haag zo’n extra buffer voor nood of calamiteiten te maken”, zegt Wolf. “De toestroom van Covid-patiënten is groot en baart ons echt zorgen”, vertelt ze. De bedden die het HMC heeft aangewezen voor mensen die ernstig ziek zijn door het coronavirus liggen al weken vol en de toestroom via de Spoedeisende Hulp neemt alleen maar toe. “Daar komt bij dat overplaatsing van patiënten naar andere regio’s moeizaam verloopt”, aldus de ziekenhuisbestuurder.

Een deel van de reguliere zorg wordt net als elders in het land afgezegd. Acute zorg, inclusief de oncologie, gaat wel altijd door, verzekert het HMC.

Steeds meer medewerkers thuis

Bijkomend probleem voor het ziekenhuis is dat steeds meer medewerkers thuis moeten blijven. Ofwel omdat ze zijn besmet, of omdat ze milde klachten hebben en op een testuitslag moeten wachten. Inmiddels is “de rek eruit”. Wolf noemt de situatie urgent.

Met een speciaal calamiteitenziekenhuis “creëer je voor korte tijd extra medische capaciteit”, zegt de bestuursvoorzitter van het HMC. In het Bronovo, dat op de nominatie staat om over vier jaar te worden gesloten, is geen intensive care of Spoedeisende Hulp, maar mogelijk kan er wel een verpleegafdeling komen. “Een belangrijke voorwaarde is dan wel dat het personeel van elders komt”, aldus Wolf. Ze ziet een rol weggelegd voor personeel uit zelfstandige behandelklinieken.

Nog niet zeker

Helemaal zeker is de vestiging van het ‘coronaziekenhuis’ nog niet. “We hopen de regio snel goed nieuws te kunnen geven”, zegt Wolf. Maar een calamiteitenhospitaal inrichten en operationeel krijgen, vraagt tijd, geld en geschikt personeel, waarschuwt ze. Als het plan doorgaat, zal het Bronovo dienst doen als noodziekenhuis zolang er kans op ‘code zwart’ bestaat, het niveau waarop de ziekenhuizen worden overspoeld en niet iedereen meer geholpen kan worden. (ANP)