Bruins vindt sluiting verloskunde Drenthe ‘te abrupt’

Minister Bruins (Medische Zorg) vindt dat de sluiting van de afdelingen klinische verloskunde en kindergeneeskunde van de ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal in 2018 “te abrupt” is verlopen.

Betrokken

Daardoor was er te weinig zicht van het personeel en patiënten op waar de zorg wèl naar toe ging. “Alle partijen, ook buiten de directe zorg, moeten bij besluiten rond acute zorg worden betrokken. Dus ook inwoners, huisartsen, ambulancediensten en apothekers,” aldus Bruins.

Verdwijnen

Bruins zei dit woensdag in een debat in de Tweede Kamer over de sluiting van deze afdelingen van de ziekenhuizen Refaja en Bethesda. Dit debat was anderhalf jaar geleden aangevraagd en ging dus ook deels over de laatste reorganisatie van de zorg in Drenthe: in oktober besloot Treant Zorggroep tot een reorganisatie, waarbij onder meer de SEH’s in beide plaatsen moest verdwijnen. In Stadskanaal is dat inmiddels gebeurd; in april sluit de SEH in Hoogeveen.

Kritisch

Van Gerven van de SP was kritisch over de gevolgen van het verdwijnen van de kindergeneeskunde en verloskunde: “Meer ongeplande thuisbevallingen, toenemende stress en een tekort aan bedden, waardoor de aanrijtijden van ambulances oplopen.” GroenLinks, PvdA en VVD waren het daar niet mee eens.

Goed onderzoek

CDA-fractiewoordvoerder Van den Berg vond die positiviteit ongefundeerd, omdat er geen goed onderzoek is gedaan naar de gevolgen van deze maatregel. Bruins was het met haar eens en zegde de Tweede Kamer toe dat hij voor de zomer met een rapport komt waarin de zorg-inhoudelijke gevolgen van de sluiting worden beschreven.

Aanrijtijden

Volgende week maandag is er nog een debat over acute zorg, waarin onder meer wordt besproken of de norm voor de aanrijtijden moet worden veranderd. Ook komt aan de orde of de ziekenhuizen in samenwerking met andere zorgpartijen er niet beter voor kunnen zorgen dat er minder mensen op de SEH komen die eigenlijk geen acute zorg nodig hebben.