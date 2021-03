Brussel komt met corona-paspoort

De Europese Commissie wil een gratis ‘coronacertificaat’ (digitaal of op papier) met een QR-code. Dat moet het uiterlijk half juni mogelijk maken te reizen in de EU. Dat ‘vaccinatiepaspoort’ bewijst dat de drager tegen covid-19 is ingeënt, recent negatief is getest of voldoende antistoffen in het lichaam heeft.