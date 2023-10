Brussel legt eerste kartelboete aan farmaceuten op

Zeven farmaceutische bedrijven worden beschuldigd door de Europese Commissie van het gezamenlijk verhogen van de prijs van een essentieel ingrediënt in een veelgebruikt medicijn tegen buikpijn.

Deze kartelpraktijken hebben plaatsgevonden in de periode tussen 2005 en 2019. De betrokken bedrijven hebben overeengekomen minimumprijzen vastgesteld voor hun afnemers, handelaars en eindfabrikanten. Daarnaast hebben ze afspraken gemaakt over de hoeveelheid producten die ze op de markt brachten en hebben ze vertrouwelijke marktinformatie uitgewisseld.

Schikking

Het Luxemburgse bedrijf C2 PHARMA heeft echter de overtreding gemeld en krijgt daardoor geen boete opgelegd, in tegenstelling tot vijf andere bedrijven die een schikking hebben getroffen met de commissie. Het zevende bedrijf weigert een schikking en kan nu juridische stappen verwachten.

Dit is de eerste keer dat de Europese Commissie kartelboetes oplegt aan farmaceutische bedrijven. De commissie, die verantwoordelijk is voor het toezicht op de vrije markt in de Europese Unie, heeft deze maatregelen genomen om kartelpraktijken tegen te gaan.