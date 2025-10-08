Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Tech
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Brussel wil 1 miljard vrijmaken voor Europese AI, ook in de zorg

,

De Europese Commissie wil 1 miljard euro vrijmaken om kunstmatige intelligentie van Europese bodem toe te passen in verschillende beleidssectoren. Dat zei Eurocommissaris Henna Virkkunen (Technologie) bij de presentatie van EU-plannen voor AI. Het geld wordt vrijgemaakt uit alle bestaande EU-financieringsprogramma’s.

De Commissie wil dat het geld wordt gebruikt om Europese AI-tools te versterken in de gezondheidszorg, defensie en de industriële productie. Als voorbeeld de Commissie door AI-gestuurde screeningscentra voor de zorg. Ook moet het geld worden gebruikt om Europese datamodellen te trainen voor de automatisering van de farmaceutische industrie.

Gigafabrieken

Een deel van het geld komt uit het onderzoeksprogramma Horizon Europe. Onder de 1 miljard valt ook 58 miljoen waar Europese bedrijven aanspraak op kunnen doen om werknemers aan te trekken en te behouden die gespecialiseerd zijn in AI.

De Commissie eerder al aan fors te willen investeren in AI-startups en vijf gecombineerde AI-gigafabrieken. In de fabrieken moeten met 100.000 chips AI-modellen worden gemaakt en getraind. Dat is vier keer meer dan in al bestaande AI-fabrieken gebeurt. Het is niet duidelijk in welke EU-lidstaten de fabrieken komen.

Onafhankelijk

“Ik wil dat de toekomst van AI in Europa wordt gemaakt”, aldus commissievoorzitter Ursula von der Leyen. “Als AI wordt gebruikt, kunnen we slankere, snellere en goedkopere oplossingen vinden.” Ze heeft eerder gezegd dat de EU onafhankelijk moet worden van AI-producenten uit de Verenigde Staten en China, ook in het kader van veiligheid.

(ANP/Redactie Skipr)

Reageer op dit artikel
Meer over:InnovatieTechnologie

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

15:46 Brussel wil 1 miljard vrijmaken voor Europese AI, ook in de zorg
2 okt 2025 Diakonessenhuis wint Zorgvernieuwer van het Jaar-award
24 sep 2025 Elkerliek ziekenhuis introduceert AI-assistent voor leefstijladvies
22 sep 2025 Proef thuismonitoring hoge bloeddruk van start in regio Westland Schieland Delfland
19 aug 2025 Ambulances in Zuidoost-Brabant sporen hartinfarct op met sneltest

Reader Interactions

Reacties