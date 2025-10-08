Brussel wil 1 miljard vrijmaken voor Europese AI, ook in de zorg

De Europese Commissie wil 1 miljard euro vrijmaken om kunstmatige intelligentie van Europese bodem toe te passen in verschillende beleidssectoren. Dat zei Eurocommissaris Henna Virkkunen (Technologie) bij de presentatie van EU-plannen voor AI. Het geld wordt vrijgemaakt uit alle bestaande EU-financieringsprogramma’s.

De Commissie wil dat het geld wordt gebruikt om Europese AI-tools te versterken in de gezondheidszorg, defensie en de industriële productie. Als voorbeeld de Commissie door AI-gestuurde screeningscentra voor de zorg. Ook moet het geld worden gebruikt om Europese datamodellen te trainen voor de automatisering van de farmaceutische industrie.

Gigafabrieken

Een deel van het geld komt uit het onderzoeksprogramma Horizon Europe. Onder de 1 miljard valt ook 58 miljoen waar Europese bedrijven aanspraak op kunnen doen om werknemers aan te trekken en te behouden die gespecialiseerd zijn in AI.

De Commissie eerder al aan fors te willen investeren in AI-startups en vijf gecombineerde AI-gigafabrieken. In de fabrieken moeten met 100.000 chips AI-modellen worden gemaakt en getraind. Dat is vier keer meer dan in al bestaande AI-fabrieken gebeurt. Het is niet duidelijk in welke EU-lidstaten de fabrieken komen.

Onafhankelijk

“Ik wil dat de toekomst van AI in Europa wordt gemaakt”, aldus commissievoorzitter Ursula von der Leyen. “Als AI wordt gebruikt, kunnen we slankere, snellere en goedkopere oplossingen vinden.” Ze heeft eerder gezegd dat de EU onafhankelijk moet worden van AI-producenten uit de Verenigde Staten en China, ook in het kader van veiligheid.

(ANP/Redactie Skipr)