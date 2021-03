Budget Wlz 2021 is nu al te krap: te hoge instroom mensen met psychische stoornis

Veel meer mensen met een psychische stoornis dan verwacht stromen vanuit de ggz de langdurige zorg in. Het gestelde maximum indicaties voor dit jaar is al binnen een maand overschreden. Daarom is extra geld nodig.

De NZa adviseert om nu al de 100 miljoen euro aan herverdelingsmiddelen die in het budgettair kader waren gereserveerd, in te zetten.

De instroom van mensen uit de ggz in de langdurige zorg is echter veel groter dan van tevoren verwacht. VWS had rekening gehouden met een toename van ruim 9.000 patiënten. Maar tot 1 februari heeft het CIZ al meer dan 12.000 indicaties afgegeven. Dit aantal zal naar verwachting nog verder oplopen.

Vanaf dit jaar kunnen mensen met een psychische stoornis die blijvend zorg nodig hebben directe toegang krijgen tot de langdurige zorg. Hiervoor kon dat niet. Een psychische stoornis paste namelijk niet binnen het systeem van de Wlz. Alleen psychiatrisch patiënten, die drie jaar achtereenvolgend waren opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis en nog steeds intramurale ggz nodig hadden, kregen toegang, maar pas na drie jaar. Demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis wilde hier wat aan doen en kondigde in 2017 een wetswijziging aan. Uit een rapport van onderzoeksbureau HHM in 2018, toentertijd uitgevoerd op verzoek van de Tweede Kamer, bleek dat rekening gehouden moest worden met een toestroom tussen de 11 duizend en 16 duizend mensen.

De NZa adviseert de minister meerdere malen per jaar of het budget voor de langdurige zorg voldoende is. Voor dit jaar verwacht de NZa een tekort, maar hoe hoog dat uitvalt is nog niet te zeggen. Dat komt ook doordat de financiële gevolgen van de coronacrisis nog onzeker zijn. In overleg met het CIZ onderzoekt de NZa hoe de goede prognoses over het aantal cliënten dat instroomt in de langdurige zorg zijn te maken. Deze prognosemethode laat de NZa reviewen door onafhankelijke deskundigen.

De NZa zegt zich zorgen te maken over de oplopende kosten voor de langdurige zorg. Eén van de oorzaken daarvan is dat in de langdurige zorg zich een patroon aftekent van een open einde financiering. Daarbij worden de gemaakte kosten steeds vergoed. De NZa pleit ervoor dat een volgend kabinet inzet op het realiseren van passende zorg voor iedereen die op langdurige zorg aangewezen is. Daarbij is het belangrijk om te kijken hoe alle betrokken partijen in de langdurige zorg en de aangrenzende zorg (bijvoorbeeld in de gemeenten en de wijkverpleging) gestimuleerd kunnen worden om gezamenlijk bij te dragen aan de financiële houdbaarheid van de langdurige zorg.