Bureau dat voor LUMC fraudeerde failliet

Het Haagse subsidiebedrijf Percuros B.V. is op verzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) failliet verklaard. Het LUMC en Percuros zijn verwikkeld in een fraudeschandaal met Europese onderzoekssubsidies. Beide partijen geven elkaar de schuld, melden Omroep West en Follow the Money op basis van gezamenlijk onderzoek.