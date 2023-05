Burger ziet grotere rol van apotheker positief in

Om de wensen en verwachtingen hierover van de Nederlandse burger te achterhalen, organiseerden Nivel en SIR in oktober 2022 een Burgerplatform. Voor het onderzoek gingen tien burgers in gesprek met elkaar, met inhoudelijke inbreng van experts, en schetsten uiteindelijk hun ideale toekomstscenario.

Voorschrijven door apotheker

In Nederland hebben apothekers, in tegenstelling tot apothekers in een aantal andere landen, geen voorschrijfbevoegdheid. Dat betekent dat zij geen medicijnen mogen voorschrijven. Apothekers geven wel steeds vaker advies over medicijnen en begeleiding bij medicijngebruik. Huisartsen en apothekers gaan daarbij steeds meer samenwerken.

Uit het onderzoek werd duidelijk dat burgers behoefte hebben aan een vast aanspreekpunt voor patiënten met een zorgvraag die met zelfzorg niet te behandelen is. Een gezondheidscentrum met daarin de huisarts en de apotheek, waarbij zij beide beschikken over een hetzelfde medische dossier van die patiënt.

Toekomstscenario

In het geschetste toekomstscenario werken zorgprofessionals samen als vast multidisciplinair team. Om de huisarts te ontlasten, kunnen taken herverdeeld worden. Apothekers kunnen na een aanvullende opleiding een voorschrijvende rol hebben, bijvoorbeeld bij de behandeling van bepaalde chronische aandoeningen na diagnose door de huisarts. Bij kleine kwalen zoals hooikoorts kan de apotheker het eerste aanspreekpunt zijn.

Ook kan de apotheker een ondersteunende rol hebben bij patiënten die meerdere medicijnen gebruiken en een complexe zorgvraag hebben. De huisarts houdt het overzicht over de zorg voor de patiënt en er moeten duidelijke afspraken over de verantwoordelijkheden zijn. Wel blijft het zo dat een recept dat door de ene zorgverlener is voorgeschreven door een andere zorgverlener moet worden gecontroleerd.

Liset van Dijk, programmaleider Farmaceutische Zorg: “Burgers willen graag dat hun zorgverleners goed samenwerken, een dossier delen en van elkaar op de hoogte zijn wat ze voor een patiënt doen. De huisarts houdt het overzicht en er is ruimte voor een sterkere rol voor de openbaar apotheker.”

Het burgerplatform werd gefinancierd door BENU Nederland BV en Service Apotheek Beheer BV.