Buurtzorg Internationaal groeit naar 30 miljoen euro omzet

Buurtzorg Internationaal blijft groeien, ondanks de coronacrisis. Directeur Jos de Blok is uitgenodigd op Downing street 10 bij de Britse Prime minister. “Het is echt spectaculair als je kijkt wat er gebeurt in landen als China, India, Rusland en Duitsland”, zegt De Blok in een interview in Skipr Quarterly, dat ‘groei’ als thema heeft.

Tien jaar geleden ging Buurtzorg voor het eerst de grenzen over. Na de start van Buurtzorg Japan in 2010 volgden enkele teams in Zweden en Amerika. Daarna ging het hard in Azië. Buurtzorg-directeur Jos de Blok ging mee op handelsmissies, in het kielzog van het Koningshuis en de top van politiek en ondernemend Nederland. China, India, Taiwan, Singapore en Zuid-Korea omarmden het Buurtzorg-concept.

Flexibiliteit in coronacrisis

In totaal werkt Buurtzorg nu in 25 landen. Door de coronacrisis hebben de Buurtzorg-initiatieven het wel wat moeilijker, maar voor de lange termijn verwacht De Blok dat de groei doorzet. “Onze partners in het buitenland zeggen dat het Buurtzorg-model veel flexibeler is. De kleinschalige en zelfsturende teams spelen soepeler in op de veranderende omstandigheden door de coronacrisis dan de hiërarchisch aangestuurde organisaties.”

Buurtzorg Duitsland

Ook in Europa gaat het hard. Buurtzorg is actief in 14 Europese landen. Met name Duitsland, Frankrijk en Engeland zijn enthousiast. Buurtzorg Duitsland heeft de meeste ambitie en groeit het hardste in volume, stelt De Blok. “We zijn over de grens begonnen in de omgeving van Munster. Nu zitten we ook in Berlin, Leipzig en München. De omzet in Duitsland gaat in enkele jaren naar 50 miljoen euro. Ook in Engeland zijn we al lang actief. De NHS wil nu een grootschalige doorbraak. Ik ben uitgenodigd op Downing street 10 bij de Britse Prime minister. In Frankrijk geeft de overheid een subsidie voor 20 miljoen euro voor experimenten in drie regio’s.”

Omzet Buurtzorg Internationaal groeit

In 2018 had Buurtzorg Internationaal 1,5 miljoen euro omzet. Nu werken er in Buurtzorg-achtige initiatieven in het buitenland een paar duizend mensen met een omzet van ergens tussen de 20 en 30 miljoen omzet. De meeste partners hebben een licentieovereenkomst met Buurtzorg Internationaal. Ze betalen een fee voor het Buurtzorgconcept en consultancy aan de BV Buurtzorg Internationaal. Voor de stichting Buurtzorg levert dat 2 miljoen euro aan omzet. “Met dat geld starten we in landen waar het financieel niet vanzelf gaat om goede zorg te organiseren, zoals in Malawi.”

Jos de Blok in Skipr Quarterly

Lees het volledige interview met Jos de Blok in Skipr Quarterly, nummer 2, dat ‘groei’ als thema heeft. De Blok gaat in op de meerjarencontracten á 1 miljard euro, het succes van BuurtzorgT, de uitreiking van de Thinkers Fifty Award in Londen en waarom het Buurtzorg-concept zo vaak faalt in bestaande thuiszorgorganisaties: “Onderschat niet hoe lastig het is om te switchen naar een dialoogmodel als je al twintig tot dertig jaar gewend bent om hiërarchisch aan te sturen en te praten in managementtaal.”