Buurtzorg en VGZ sluiten contract over ‘zinnige buurtzorg’

Zorgverzekeraar VGZ en Buurtzorg Nederland hebben een driejarig contract gesloten over ‘zinnige buurtzorg’. Samen gaan ze inzetten op preventie in wijken, het verplaatsen ziekenhuiszorg naar huis en het opschalen van e-health.

De afspraken over preventie zijn onder meer gericht op het mobiliseren van cliënten en het voorkomen van sociaal isolement. Het streven is om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken door vanaf het eerste contact proactief te zijn en mantelzorgers te ondersteunen in hun mogelijkheden. Wijkverpleegkundigen gaan trainingen volgen voor bijvoorbeeld het organiseren van familiegesprekken. VGZ en Buurtzorg Nederland gaan ook onderzoeken of er thema’s zijn op buurtniveau, zoals het organiseren van lotgenotencontact.

Betere zorg, minder kosten

Verder gaan VGZ en Buurtzorg inzetten op het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar huis. Dat doen ze niet alleen voor een groot deel van zorg voor chronische zieken, zoals hartfalen, diabetes en COPD, naar huis verplaatsen. Maar ook voor bijvoorbeeld chemotherapie aan huis. Het driejarige contract moet leiden tot betere zorg en minder kosten per cliënt. Ook biedt het de ruimte geven voor het vergroten van de aantrekkelijkheid van het vak wijkverpleegkundige. Lees hier het interview met Jos de Blok, directeur Buurtzorg Nederland.