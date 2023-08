Buurtzorg investeert 9 ton in Buurtdokters

Buurtdokters is niet een initiatief van Buurtzorg. Toch hebben de twee organisaties elkaar gevonden op de inhoud.

Buurtzorg en Buurtdokters

Een eerste gesprek met Jos de Blok in december 2022 leert dat de mensen achter Buurtdokters, Sophie Brühl en Bob Verhagen, inhoudelijk op veel punten vergelijkbare ideeën hebben over de organisatie van zorg. Ze zijn missiegedreven, stellen het vakmanschap van zorgverleners centraal en zoeken naar eenvoud in de organisatie.

Huisartsenzorg en wijkverpleging

De integratie van huisartsenzorg, wijkverpleging en wellicht ook maatschappelijk werk, heeft volgens De Blok grote voordelen. De capaciteit van zorgverleners wordt dan veel beter benut. Buurtzorg ziet ook kansen om wijkverpleegkundigen te laten integreren in de huisartsenpraktijken van Buurtdokters.

Buurtzorg investeert 9 ton

Omdat het concept eenvoudig en snel valt op te schalen, net zoals Buurtzorg, verwacht De Blok een forse groei in praktijkhouders. Die groei van Buurtdokters zal in fasen gaan, net zoals eerder bij Buurtzorg. In de huidige aanloopfase is er extra geld nodig om praktijken over te nemen en beter te organiseren. Buurtzorg investeert daarom 9 ton.

