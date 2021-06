BuurtzorgT en Ecare bouwen nieuw epd voor de ggz

‘Administratieve ballast eruit en vertrouwen in professional erin’. Onder dat motto gaan ggz-organisatie BuurtzorgT en ict-leverancier Ecare een nieuwe elektronisch patiënten dossier (epd) ontwikkelen. De eerste schetsen staan inmiddels op papier. In de zomer van 2022 moet het epd klaar zijn voor gebruik, door BuurtZorgT zelf en andere ggz-organisaties.

BuurtzorgT levert tweedelijns-ggz in de wijk met zelfsturende teams. De afkeer van bureaucratie en onnodige administratie staat centraal in de visie van de organisatie en dezelfde overtuiging moet ook doorklinken in het te ontwikkelen epd, aldus Nico Moleman, psychiater en mede-oprichter van BuurtzorgT. “De vraag die wij onszelf regelmatig stellen is: is dit nou echt nodig? Dat houdt ons scherp. De zoektocht naar een ander epd kwam ook voort uit deze vraag. We hebben behoefte aan een systeem dat aansluit bij onze visie op het behandelen van cliënten. Niet een systeem dat gericht is op controle en zoveel mogelijk vastleggen, maar gestoeld is op het vertrouwen in onze professionals.”

Professionele relatie staat centraal

Ecare levert momenteel ecd’s in de vvt en de gehandicaptensector. “De werkprocessen in de ggz zijn anders dan in de sectoren die wij tot nu toe bedienen”, erkent Ecare-directeur Aniek Fikken. “Maar ga je terug naar de basis dan staat ook hier de professionele relatie tussen cliënt en behandelaar centraal. BuurtzorgT is er, net als wij, van overtuigd dat je het werk aan de professional moet overlaten en dat je de administratieve ballast zoveel mogelijk moet beperken. Vanuit onze ervaring weten wij als geen ander hoe innovatieve IT-tooling hier een sleutelrol inspeelt.”

Big data

Bas van Riet Paap van BuurtzorgT vertelt over een andere doelstelling voor het nieuwe epd: “Tevens willen we aan de slag met big data zodat we aan de hand van voorspellingen beter kunnen inschatten welke behandeling ingezet dient te worden. En nog een andere mooie ontwikkeling: we willen de ‘wachtlijst’ transformeren naar een ‘actielijst’. Door een cliënt vanaf het begin af aan al actief te betrekken bij de eigen behandeling, voelt dat heel anders dan wanneer je iemand passief laat wachten op een plekje.”