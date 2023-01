BuurtzorgT ruziet met Zilveren Kruis over vergoeding ggz-zorg

Ggz-aanbieder BuurtzorgT heeft in Friesland genoeg plek voor patiënten, maar mag niet behandelen van zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Reden is dat BuurtzorgT ruimschoots het budgetplafond heeft overschreden.

Hierdoor moet de organisatie niet alleen patiënten doorwezen naar een ggz-aanbieder met een wachtlijst, aldus het tv-programma EenVandaag, maar krijgt ook de twee miljoen euro die BuurtzorgT meer heeft gedeclareerd dan afgesproken niet betaald.

De cliëntenstop geldt volgens EenVandaag voor deze maand. “BuurtzorgT richt zich primair op ernstige psychiatrische problemen”, vertelt bestuurder Bas van Riet Paap. “We sluiten contracten met zorgverzekeraars en hebben nu helaas een discussie met Zilveren Kruis.”

Eerder in gesprek

Zorgeconoom Wim Groot begrijpt de houding van Zilveren Kruis: “Afgesproken is dat er vooraf budgetten worden bepaald. Dan ga je nu niet zomaar het dubbele goedkeuren, zoals je ook voor een verbouwing aan je huis niet meteen zou zeggen dat het dubbel zo duur is geworden”. Hij vindt dat BuurtzorgT eerder in gesprek had moeten gaan met Zilveren Kruis.

“Ik snap dat er een grens gesteld moet worden”, zegt Van Riep Paap bij EenVandaag: “Maar we krijgen nu wel een ethische discussie. Wij hebben de behandelcapaciteit, maar Zilveren Kruis zegt: ‘Laat mensen maar op een wachtlijst staan.’ Dat voelt gek voor behandelaren, maar ook voor de premiebetaler. Vinden wij dat acceptabel?”