Cao-overleg universitaire ziekenhuizen vastgelopen

De NFU zegt dat het de werkgevers spijt niet tot een gezamenlijke oplossing te kunnen komen en begrip te hebben “voor de wens tot loonsverhoging” maar “zonder extra bijdrage vanuit de overheid geen financiële ruimte te kunnen vinden voor een structurele loonsverhoging voor iedereen naast het inhoudelijk pakket”.

Salarisverhoging

Nederland telt acht academische ziekenhuizen met ruim 67.000 medewerkers. Er wordt al maanden over de arbeidsvoorwaarden en het loon gesteggeld. “Na zes maanden onderhandelen, houden werkgevers vast aan nul procent salarisverhoging en willen ze niet investeren in hun mensen. De maat is vol”, aldus Elise Merlijn, FNV-onderhandelaar.

Kruijthof

Karen Kruijthof, bestuurder van Amsterdam UMC en cao-onderhandelaar, is teleurgesteld: “We waren blij dat we onder begeleiding van een verkenner om tafel gingen met de vakbonden om zo snel mogelijk tot een nieuwe cao voor onze medewerkers te komen. Het spijt ons zeer dat we nu niet tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen. In deze economisch onzekere tijden hebben we als umc’s te maken met onvoorziene uitgaven, minder inkomsten en lopen we achter met investeringen. We weten niet hoe de coronacrisis zich verder ontwikkelt. Dat is de realiteit. We gunnen onze medewerkers echt een loonsverhoging, maar we kunnen dat niet zelf opbrengen gezien de omstandigheden. We kunnen geen geld uitgeven dat er niet is. Verschillende umc’s moeten al flink bezuinigen om uit de rode cijfers te blijven.”

De cao UMC verliep op 1 januari van dit jaar. (ANP)