Capaciteitsorgaan: honderden huisartsen, IC-verpleegkundigen en GZ-psychologen extra nodig

Er moeten honderden huisartsen, verzekeringsartsen en gespecialiseerde verpleegkundigen extra worden opgeleid, becijfert het Capaciteitsorgaan in nieuwe prognoses. Voor het opleiden van GZ-psychologen verdubbelt het Capaciteitsorgaan zelfs het advies naar 1.885 plekken omdat deze beroepsgroep steeds meer taken van andere zorgverleners overneemt.

Waar het Capaciteitsorgaan in 2020 nog voor de betreffende medische vervolgopleidingen een instroomadvies van in totaal 10.918 plekken gaf, is dat nu verhoogd naar 13.785. Dit is een stijging van 26 procent.

Vervangingsvraag

Bij veel beroepen is sprake van een hoge vervangingsvraag. Zo is het aantal huisartsen de afgelopen drie jaren toegenomen met iets meer dan 5 procent, maar de komende tien jaar zal ook 28 procent van de huisartsen uitstromen. De uitstroom betreft niet alleen gepensioneerden. Het is cruciaal zorgprofessionals te behouden voor de zorg door een prettige en gezonde werkomgeving. De komende tien jaar zal de vraag naar huisartsen naar verwachting groeien met meer dan 10 procent.

IC-verpleegkundigen

Een forse groei van de instroom is ook nodig voor een aantal gespecialiseerde verpleegkundige vervolgopleidingen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de IC-verpleegkundige. De instroom is de afgelopen jaren al fors toegenomen, maar blijft nog achter bij het maximaal aantal beschikbare opleidingsplaatsen. Er is al een langdurige trend gaande dat het aantal IC-verpleegkundigen afneemt. Het aantal reguliere patiënten op de IC daalt, maar door corona is er sprake geweest van een stijging van patiënten en een langere behandelduur. Voor coronapatiënten zijn daarbij ook andere beroepsgroepen als anesthesiemedewerkers en operatieassistenten ingezet.

Betere arbeidsvoorwaarden

Bij de flink verhoogde instroomadviezen, merkt het Capaciteitsorgaan ook op hoe mensen gestimuleerd kunnen worden een vervolgopleiding te volgen. Zo is bijvoorbeeld de instroom voor specialisten in de sociale geneeskunde, zoals bedrijfsartsen en verzekeringsartsen, al jaren te laag. Daardoor wordt het instroomadvies nu flink verhoogd. Het Capaciteitsorgaan wijst op de financiering van opleidingen en betere arbeidsvoorwaarden voor sociaal geneeskundigen om de instroom te verhogen.