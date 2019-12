Capaciteitsorgaan: meer specialisten ouderengeneeskunde nodig

Het Capaciteitsorgaan adviseert de minister van VWS om met ingang van 2021 de instroom in de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde te verhogen van 186 naar 260 per jaar. Veldpartijen ActiZ, SBOH, SOON en Verenso zijn blij met het advies. “Het bevestigt de noodzaak om meer artsen op te leiden tot specialist ouderengeneeskunde.”

Het Capaciteitsorgaan stelt dat ‘het grote tekort aan specialisten ouderengeneeskunde een zeer urgent probleem’ is. Dat komt door de toename van het aantal ouderen en omdat en derde van de specialisten ouderengeneeskunde binnen niet al te lange tijd met pensioen gaat.

Het is volgens het Capaciteitsorgaan belangrijk dat meer artsen voor de opleiding worden geworven en dat de aantrekkelijkheid en veelzijdigheid van het vak uit wordt dragen. ActiZ, SBOH, SOON en Verenso hebben daarvoor de handen ineengeslagen. Zij willen dat het vak van specialist ouderengeneeskunde een vast onderdeel wordt in het onderwijs en de coschappen van de studie geneeskunde.

Trudy Prins, lid van de ActiZ-themacommissie Arbeid: “Onbekend maakt onbemind. Daarom willen onze leden de geneeskundestudenten graag kennis laten maken met het specialisme ouderengeneeskunde. Wij zullen ons daarom inzetten voor een betaald coschap tijdens hun studie. Dit kan in het verpleeghuis, maar ook in de revalidatie, met bijzondere doelgroepen of in de wijk. De ouderengeneeskunde is zo veelzijdig, er is voor ieder wat wils.”