Cardia ontwikkelt woonzorglocatie in Rijswijk

Cardia is een ouderenzorgorganisatie in de regio Haaglanden. De nieuwe woonzorglocatie is onderdeel van een project met drie appartementengebouwen: naast de woonzorglocatie bouwt Dura Vermeer 54 appartementen in het middenhuursegment en een seniorencomplex met 36 woningen. De drie gebouwen komen in eigendom van Bouwinvest. De woonzorglocatie van Cardia krijgt de naam Hof van Kerstanje.

Wonen met zorg

In Hof van Kerstanje zal Cardia zorg verlenen in een beschutte woonomgeving. De toekomstige bewoners van het naastgelegen seniorencomplex kunnen bij een zorgbehoefte thuiszorg ontvangen vanuit Hof van Kerstanje.

Planning

Als alles volgens planning verloopt, wordt de zorglocatie in het derde kwartaal van 2024 opgeleverd. Geïnteresseerden voor Hof van Kerstanje kunnen zich aanmelden via de website van Cardia.