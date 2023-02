Cardiologen gaan Apple Watch in praktijk testen

Cardiologie Centra Nederland (CCN) gaat onderzoeken of het vroegtijdig boezemfibrilleren kan opsporen met behulp van een Apple Watch. Op die manier kunnen mogelijk beroertes worden voorkomen, zegt CCN.

Het slimme horloge van tech-gigant Apple beschikt over een ingebouwde hartslagmeter en ECG-scanner. Cardiologie Centra Nederland kondigde al in 2020 een onderzoek aan naar de inzet hiervan voor medisch gebruik. De onderzoekers zoeken nu proefpersonen met een verhoogd risico op de hartritmestoornis boezemfibrilleren, doordat ze boven de 65 zijn en een onderliggende aandoening hebben. Het Amsterdam UMC en de Bob Vlake Foundation zijn drijvende krachten achter het onderzoek. Apple stelt horloges beschikbaar.

Vage klachten

De helft van de ruim driehonderd proefpersonen krijgt een half jaar een Apple Watch om. Als de data van de hartslagmeter daar aanleiding toe geeft, kunnen ze zelf met het horloge een ECG maken. “Juist omdat sommige mensen vage klachten, of geen klachten ervaren, is de verwachting dat de Apple Watch ons hierbij kan helpen”, schrijft CCN in een eigen bericht.

Privacy

Ook andere modellen smartwatches kunnen op termijn ingezet worden voor dergelijk gebruik. Dan moet wel per merk en type opnieuw onderzoek gedaan worden, zegt cardioloog Aernout Somsen tegen RTL Nieuws. Bovendien moeten de onderzoekers rekening houden met de privacy. “Apple heeft de medisch-ethische commissie van het Amsterdam UMC van alles moeten aanleveren om te bewijzen dat die data niet bij derden komen”, verklaart Somsen.