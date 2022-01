Cardiologie Centra Nederland (CCN) en Amsterdam UMC slaan handen ineen

De locatie is onlangs geopend en kan jaarlijks tienduizend nieuwe poliklinische patiënten aan. Daarnaast kunnen hier ruim 3.500 patiënten een CT-scan ondergaan en komt er ruimte voor zo’n 900 dagopnames per jaar. Volgens cardioloog Michiel Winter, die zowel bij CCN actief is als Amsterdam UMC, werkt de combinatie van diagnosticeren bij CCN en specifieke expertise bij Amsterdam UMC goed. “Dat weten we al uit eerdere samenwerkingen.”

Juiste zorg, juiste plek

“Met onze samenwerking krijgen patiënten de juiste zorg op de juiste plek”, zegt Amsterdam UMC-bestuurder Mark Kramer. “En dat is precies wat we willen; voor diagnostiek en behandeling kunnen patiënten nu veel sneller terecht; en wanneer zij specialistische, academische zorg nodig hebben staat Amsterdam UMC voor ze klaar.”

Sneller diagnosticeren

“Pijn op de borst is de meest voorkomende klacht binnen de cardiologie. Met de inzet van de CT-scanner kan diagnostiek sneller plaatsvinden en is de eventuele behandeling van deze klacht sneller, nauwkeuriger en beter betaalbaar”, vertelt Igor Tulevski, cardioloog en één van de oprichters van CCN. “Daarnaast zal door het net zo innovatieve concept van de combinatie tussen zorg op afstand en dagopnames de zorg voor chronische patiënten anders worden ingericht.”