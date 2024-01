Careyn benoemt Douwe van Riet tot lid van raad van toezicht

Douwe van Riet (43) is per 1 december 2023 benoemd tot lid van de raad van toezicht van Careyn. Hij volgt hier Ernst Klunder op.

Douwe van Riet is voorzitter van de raad van bestuur van HVO-Querido en brengt een brede inhoudelijke en bestuurlijke ervaring mee vanuit zijn langjarige achtergrond bij grote organisaties in de zorg, zo laat Careyn weten. “Hij is in diverse organisaties betrokken geweest bij grote verandertrajecten en brengt veel waardevolle ervaring mee op het terrein van onder andere bedrijfsvoering en vastgoed. De raad van toezicht en raad van bestuur van Careyn zien die ervaring en zijn persoonlijkheid als een welkome aanvulling binnen het team van de Raad van Toezicht en kijken uit naar een prettige samenwerking.”