Careyn completeert raad van bestuur

Met Thijs, van huis uit bedrijfseconoom, haalt Careyn een ervaren bestuurder in huis. Hij stapt over van Stichting de Opbouw, waar hij sinds 2016 aan het roer stond, naar Careyn. “De afgelopen jaren heb ik mogen ervaren hoe waardevol het is om vanuit deze rol een bijdrage te leveren aan cliënten in de zorg”, laat Thijs weten in een verklaring. “Bij mij staat dit altijd voorop. Ik heb gemerkt dat ook bij Careyn het denken en handelen begint bij de cliënt.”