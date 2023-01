Carina Hilders krijgt erepenning Delft voor verzelfstandiging

Burgemeester Marja van Bijsterveldt reikte de erepenning vorige maand uit aan Hilders op het stadhuis. “Hilders is het boegbeeld van het ziekenhuis. Ze heeft met haar team in de afgelopen jaren een geweldige prestatie geleverd. Het Reinier de Graaf ziekenhuis is weer zelfstandig! Een ziekenhuis met een menselijke maat. Dat is nu geborgd voor de toekomst.”

Grote erkentelijkheid

Hilders krijgt de erepenning “om onze grote erkentelijkheid uit te spreken”. Volgens Van Bijsterveldt kostte de samenwerking binnen de vorige maand opgeheven Reinier Haga Groep (RHG) veel tijd, energie en geld: “Dat leidde niet tot een verbetering van de patiëntenzorg. Reinier de Graaf besloot de koers te verleggen en erop aan te sturen weer op eigen benen door te gaan.”

Gemeentelijke waardering

Delft geeft erepenningen om gemeentelijke waardering tot uitdrukking te brengen aan “personen die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad”.