Ondernemingskamer: Reinier de Graaf moet per direct uit RHG

De Ondernemingskamer heeft woensdagochtend deze beschikking bekendgemaakt. Dat betekent dat vanaf vandaag Reinier de Graaf Gasthuis weer zelfstandig is. De twee andere ziekenhuizen binnen RHG, LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer en HagaZiekenhuis in Den Haag, blijven over.

Vandaag wordt de huidige directeur Carina Hilders van Reinier de Graaf bestuursvoorzitter van het Delftse ziekenhuis. In de loop van vandaag krijgt het ziekenhuis ook een eigen raad van toezicht, onder voorzitterschap van Wim Deetman. Deetman is onder meer ex-minister van Onderwijs en oud-voorzitter van de Tweede Kamer. Ook was hij twaalf jaar burgemeester van Den Haag.

“Situatie uitzonderlijk”

De Ondernemingskamer noemt de situatie zelf “uitzonderlijk”, waardoor het is genoodzaakt de maatregel direct te laten ingaan. Naar het oordeel van de rechters geeft de bestuurlijke constructie van RHG “gegronde reden om te twijfelen aan juist beleid”.

Tijdens het defusieproces de afgelopen drie jaar zijn volgens de Ondernemingskamer “grote belangentegenstellingen” ontstaan tussen HagaZiekenhuis en LangeLand enerzijds (die na de ontvlechting willen fuseren) en Reinier de Graaf anderzijds. “Hun structurele tegenstrijdige belang leidt onvermijdelijk tot onderling wantrouwen en (de dreiging van) een deadlock binnen het bestuur van RHG.”

Carina Hilders blij

De directie van Reinier de Graaf laat mede namens de medische staf, de ondernemingsraad, cliëntenraad, de verpleegkundige raad en het management weten “blij” te zijn met deze uitspraak. Directeur Hilders: “Na een lang en moeizaam ontvlechtingsproces van drie jaar, kunnen we eindelijk onze volle energie weer richten op onze belangrijke maatschappelijk taak. Als zelfstandig ziekenhuis kunnen we veel flexibeler inspelen op de veranderende zorgvraag van meer dan een half miljoen mensen uit de regio Delft.”

Hilders: “Sinds 2019 is het eindplaatje altijd geweest dat Reinier de Graaf zelfstandig verder gaat en LangeLand en Haga fuseren. We zijn ervan overtuigd dat met onze versnelde uittreding uit RHG voortvarender uitvoering kan worden gegeven aan het akkoord waarover de betrokken partijen vorige maand overeenstemming bereikten.”

Behalve voorzitter Wim Deetman zitten in de nieuwe raad van toezicht van Reinier de Graaf Gasthuis: R. Hermans, C. Zachariasse, S. Vlaar en J. Hoekstra.

RHG laat weten dat het HagaZiekenhuis en LangeLandZiekenhuis samenblijven in RHG. Zij werken zelfstandig aan de voorbereidingen van hun voorgenomen fusie. In beginsel, als tijdig alle vereiste adviestrajecten zijn doorlopen, gaat de fusie per 1 januari 2023 in.

Zwakste ziekenhuizen

HagaZiekenhuis in Den Haag en LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer gaan in een nieuwe fusie onder een andere naam verder. De twee belangrijkste banken, ABN Amro en Rabobank, maken binnen enkele weken hun financiering daarvoor bekend. Dat heeft drie jaar geduurd. Belangrijke reden is de financiële situatie bij deze ziekenhuizen: in de benchmark van advies- en accountantsbureau BDO staan ze bij de tien zwakste ziekenhuizen van Nederland.

Tijdens de zitting vorige week voor de Ondernemingskamer in Amsterdam bleken de verhoudingen in de top van RHG verziekt. Dat werd ter plekke bevestigt door RHG. Bestuurders informeren elkaar niet meer, er wordt niet meer samengewerkt en er werd gesproken over “een onhoudbare situatie”. Bestuurders zijn volgens de advocaat van Reinier de Graaf meer bezig met de defusie dan met “het runnen van de drie ziekenhuizen”.