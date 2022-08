Carine Mijnarends nieuwe bestuurder van Dianet

Uitdagingen

“We hebben in Nederland kwalitatief zeer hoogwaardige zorg op maat georganiseerd voor patiënten met chronisch nierfalen”, vertelt de aankomende bestuurder. “Maar we worden ook met een aantal forse uitdagingen geconfronteerd: stijgende zorgkosten, vergrijzing en forse personeelstekorten, om maar wat te noemen. Ik zie ernaar uit om, samen met alle collega’s en de betrokken ketenpartners, de route uit te stippelen om van Dianet hét behandel- en kenniscentrum voor dialysezorg te maken.”

Balans

“We zijn zeer verheugd met de komst van Carine Mijnarends als nieuwe bestuurder van Dianet”, aldus Ronald Schmidt, voorzitter raad van toezicht. “Carine brengt ervaring mee op het vlak van diverse bedrijfsorganisatorische en veranderkundige vraagstukken in zorgorganisaties. De rode draad in haar loopbaan is om de kwaliteit van de zorg in balans te brengen met een gezonde en toekomstbestendige exploitatie.”