Carinova speelt zorgpersoneel vrij met beeldzorg

Ouderenzorgorganisatie Carinova startte drie jaar geleden met het opschalen van beeldzorg. Inmiddels is beeldzorg een standaard manier van werken en is er in totaal 23 fte zorgpersoneel vrijgespeeld.

Na een succesvolle beeldzorgpilot met de THUIZZ-tablet bleek opschaling lastig. In 2019 diende Carinova daarom een Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) aanvraag in. “Vanuit daar konden we medewerkers, cliënten en mantelzorgers intensief begeleiden en betere afspraken maken wat betreft de financiering met zorgverzekeraars”, vertelt Paul Haarman, projectleider zorginnovatie bij Carinova.

Meerjarenafspraak

Uit een rondvraag onder alle zestig wijkteams bleek dat zo’n 25 procent van de zorg op afstand kan. “We zijn met verpleegkundigen in gesprek gegaan en zij gaven aan het meest gebaat te zijn bij een oplossing voor de piekbelastingen en gebroken diensten.”

In de afgelopen drie jaar zijn in totaal 450 cliënten geholpen met beeldzorg. “Er zijn amper cliënten die afhaken”, reageert Wencke Eijkelkamp, manager innovatie en transformatie zorg thuis bij Carinova. Inmiddels is de oplossing geen innovatie meer, maar een vast hulpmiddel. “Je zet beeldzorg in, tenzij het niet anders kan”, voegt Haarman toe. Met Zilveren Kruis heeft Carinova nu een meerjarenafspraak van vier jaar voor beeldzorg in de wijkverpleging.

23 fte vrijgespeeld

Begin dit jaar hebben Compaan, Sensire en BrabantZorg onderzocht wat de opbrengst is van beeldzorg. “Gezamenlijk hebben we al bijna 23 fte op 1500 cliënten in één jaar tijd anders kunnen inzetten. Deze zorg kun je nu inzetten op mensen die het écht nodig hebben”, aldus Eijkelkamp.

