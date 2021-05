Carla Dik-Faber: ‘Ethische bezinning was kern compromis in Rutte III’

De ‘Prisma’s van Pechtold’ overbrugden de kloof tussen D66 en de ChristenUnie over medische ethiek in het kabinet-Rutte III. In de podcast Voorzorg blikt oud-Kamerlid Carla Dik-Faber terug op kabinet-Rutte III en vertelt ze over haar ervaringen als mantelzorger voor haar vader.

D66 en ChristenUnie verschillen fundamenteel over medische ethiek. Hoe is de wapenstilstand tot stand gekomen in het kabinet-Rutte III? Carla Dik-Faber: “Er is over geen een paragraaf in het regeerakkoord meer nagedacht, gesproken en geredigeerd. Paul Schnabel (oud-SCP-directeur) had onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor mensen om met eigen regie een einde te maken aan hun leven. Dat is het ‘voltooid-leven-wetsvoorstel’ dat D66 wilde indienen. Doe het niet, zei Schnabel, maar kijk naar wat mensen nodig hebben die hun leven als voltooid ervaren. Ga aan de slag met zingeving en eenzaamheidsbestrijding, betere huisvesting en betere zorg. Dat is ook in het regeerakkoord gekomen als ‘waardig ouder worden’ en daar was ook veel draagvlak voor in de samenleving.”

De Prisma’s van Pechtold

“Wat ik ook mooi vond was de afspraak dat voordat je stappen zet, je eerst ethische bezinning inlast. Zijn er alternatieven, is het gesprek gevoerd in de samenleving, hebben gezaghebbende instituties erover geadviseerd? Dat noemden we de Prisma’s van Pechtold. Pas daarna voerden we het politieke debat. Zo’n bezinning hebben we bijvoorbeeld gedaan bij het creëren van embryo’s. Moet je dat wel willen? Wat is eigenlijk een embryo? Wat is de waarde van een embryo? Daar is een heel interessant rapport uitgekomen. Daarin zijn allerlei interessante vragen uit de samenleving naar voren gekomen die gewoonlijk in het politieke debat niet aan de orde komen. Dus ja, er was een soort wapenstilstand, maar er was ook ruimte voor ethische bezinning.”

Kamerdebat abortus

Maar in één Kamerdebat eind 2020 vlogen Kamerleden elkaar wel in de haren over abortus. “Mijn voorstel in het Kamerdebat was om de anticonceptiepil ook te vergoeden, want daarmee kun je veel onbedoelde zwangerschappen en abortussen voorkomen. Ik hoopte met mijn voorstel in het debat voor- en tegenstanders te verbinden.”

Maar toen kreeg je iedereen over je heen. “Ja, eerst de SGP. Die wilde het omdraaien. De anticonceptiepil in het basispakket, maar abortus niet meer vergoed. In de hitte van het Kamerdebat vond ik het erg lastig om daarop te reageren. We zijn tegen abortus, maar ik vind dat ik geen drempels kan opwerpen voor iets waar vrouwen wettelijk recht op hebben. D66 trok aan de andere kant en wilde weten of de ChristenUnie weer terug wilde naar de tijd van de breinaalden. Met zowel Kees van der Staaij als Vera Bergkamp zou ik nog wel eens een kopje koffie willen drinken op een terras, om nog eens te bespreken waarom ze zo reageerden op een constructief voorstel. Ik hoop dat we elkaar kunnen vinden in het bieden van goede zorg en in het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen.”

Duurzaamheid

Wat ga je doen? “Ik vind het belangrijk om iets te doen met duurzaamheid. Ik ben medeorganisator van het event GroenGelovig, dat eind mei plaatsvindt. Ik denk dat als we goed voor de aarde en onze leefomgeving zorgen, we uiteindelijk ook goed voor onszelf zorgen.”

