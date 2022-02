Carla van de Wiel vertrekt bij HagaZiekenhuis

Directeur Carla van de Wiel vertrekt over een maand als directievoorzitter van het HagaZiekenhuis. Ze is ook bestuurslid van de Reinier Haga Groep (RHG).

Ze vertrekt op 3 maart volgens een woordvoerder “in goed onderling overleg” met de raad van toezicht van RHG. Reden is het defusieproces van de drie ziekenhuizen die zijn aangesloten bij RHG: behalve HagaZiekenhuis zijn dat het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft en het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer.

Opvolging Van de Wiel

Binnenkort volgt informatie over de opvolging van Van de Wiel. “Ze heeft sinds haar indiensttreding in december 2018 uitstekend gefunctioneerd als directievoorzitter van het HagaZiekenhuis en binnen RHG een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontvlechting”, aldus Diana Monissen, voorzitter van de raad van toezicht.