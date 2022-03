Carola Ubink nieuwe regiodirecteur ’s Heeren Loo Oost-Nederland

Carola Ubink (51) wordt de nieuwe regiodirecteur Oost-Nederland bij ’s Heeren Loo. Ze begint op 1 april. Ubink komt over van Zorggroep Apeldoorn waar ze directeur Behandeling is.

De laatste zeven jaar heeft zij gewerkt als bestuurder in de ouderenzorg. Oorspronkelijk komt ze uit de medische wetenschap, waar zij gepromoveerd is op het gebied van klinische genetica. Ook heeft zij een aantal jaren gewerkt als innovatiemanager in de zorg. Verder is zij actief in het landelijk en regionaal bestuur van vrijwilligersorganisatie EuropaKinderhulp. Deze organisatie zorgt ervoor dat kinderen die normaal niet op vakantie kunnen, toch vakantie kunnen vieren bij gastgezinnen thuis.

Bijdrage

“’s Heeren Loo is een grote organisatie, wat maakt dat er veel kennis en kunde is”, zegt Ubink in een persbericht. “Mooi om van daaruit een bijdrage te mogen leveren aan een goed leven voor mensen met een beperking. Ik kijk er naar uit om dit samen te doen, met de cliënten, de verwanten en de medewerkers.”