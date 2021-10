Catastroferegeling dempt stijging zorgpremie DSW tot 3,25 euro

Zorgverzekeraar DSW verhoogt de zorgpremie voor de basisverzekering in 2022 met 2,6 procent: van 124,50 euro naar 127,75 euro per maand. De premiestijging wordt fors gedempt door het meevallende bedrag dat DSW krijgt uit de catastroferegeling: anders zou de premie 7,50 euro zijn gestegen.

Dat laat DSW (640.000 klanten) weten. Belangrijke redenen voor de premietoename zijn de loonsverhoging, prijsstijgingen in de zorg en toename van de uitgaven van dure specialistische geneesmiddelen, aldus bestuursvoorzitter Aad de Groot van DSW in Zorgvisie: ‘Berekening premie complexer dan ooit’.

Coronakosten

Opnieuw is DSW de eerste die de nieuwe zorgpremie bekendmaakt. Dit jaar gebeurt dat enkele weken later, omdat de verzekeraar vorige maand te weinig informatie had om de nieuwe premie te berekenen. Dat kwam doordat niet duidelijk was hoe hoog de coronakosten zouden uitpakken, maar ook doordat het demissionaire kabinet-Rutte besloot de salarissen in de zorg te verhogen. Verzekeraars zijn wettelijk verplicht om uiterlijk 12 november hun premie te publiceren.

Eigen risico

Het eigen risico blijft voor DSW-verzekerden in 2022 gehandhaafd op 375 euro: 10 euro lager dan wettelijk is bepaald. Door een lager eigen risico te hanteren, wil het bedrijf duidelijk maken dat het eigen risico te hoog is en zijn doel voorbijschiet: “DSW is voorstander van een eerlijkere verdeling van zorgkosten tussen chronisch zieke en gezonde mensen”, aldus De Groot.