Catharina, thuis op Voorne verwelkomt twee toezichthouders

Mennema is momenteel bestuursvoorzitter bij het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal. Zij neemt zitting in de commissie Kwaliteit & Veiligheid.

De Boer heeft een financiële achtergrond, ervaring als CFO en is sinds 2019 bestuurder van de Rotterdamse (senioren)woningcorporatie MaasWonen. Hij wordt voorzitter van de auditcommissie.

Erik van der Veer, sinds medio dit jaar voorzitter van de raad van toezicht, zegt met de nieuwe leden bestuurservaring, kennis van de regio, visie op ketensamenwerking en expertise van seniorenhuisvesting aan boord te halen. “Daarmee zijn wij als raad op volle sterkte voor de uitdagingen van de komende jaren. En gaan wij de toekomst met nog meer vertrouwen tegemoet.”