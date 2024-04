Catharina Ziekenhuis benoemt opvolger Geranne Engwirda

Marie-Claire van Hek is aangesteld als lid raad van bestuur bij het Catharina Ziekenhuis. Vanaf 1 juni geeft ze samen met Nardo van der Meer leiding aan het ziekenhuis.

Van Hek is momenteel bestuurder bij Stichting AxionContinu. Daarvoor werkte ze onder meer bij KPN, Deloitte, Stichting De Wever en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. “Met haar ervaring in de zorgsector weet zij goed wat er speelt en welke uitdagingen deze veeleisende omgeving met zich meebrengt”, aldus Tiny Sanders, voorzitter van de raad van toezicht. “Haar aanpak kenmerkt zich door een sterke focus op verbinding en samenwerking. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat zij samen met Nardo van der Meer de goede koers van het ziekenhuis zal voortzetten en daarmee de strategische ambities van het Catharina Ziekenhuis kan realiseren.”

Van Hek is de opvolger van Geranne Engwirda, begin dit jaar aantrad als bestuursvoorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit.