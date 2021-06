Catharina Ziekenhuis bestrijdt ‘geneesmiddelenkaping’ door farmaceuten

Unieke medicijnen

Daarmee garanderen de ziekenhuizen de beschikbaarheid van unieke geneesmiddelen en “snijden ze partijen die misbruik maken van het huidige systeem de pas af”, maakte het Catharina Ziekenhuis bekend. Volgens de medische centra voorkomen ze daarmee dat bepaalde medicijnen, die door ziekenhuisapothekers zelf gemaakt worden, geregistreerd worden door farmaceuten. Zo’n registratie betekent dat de ziekenhuisapotheek het middel niet meer mag leveren, waardoor ziekenhuizen moeten gaan inkopen bij de commerciële partij.

Duur

Volgens Reinout Schellekens, directeur bij A15, gebeurt dit regelmatig. “Ik ken zestien gevallen waar dit is gebeurd. Vaak gaat de prijs na registratie door een middelgrote of kleine farmaceut flink omhoog. Het meest extreme voorbeeld zijn Cystadrops, druppels voor een oogaandoening. Wij leverden die voor 20 euro en nu kost een flesje 1000 euro”, zegt Schellekens, een van de initiatiefnemers.

Ziekenhuisapotheek

In ziekenhuisapotheken worden geneesmiddelen gemaakt die commercieel niet-verkrijgbaar, maar wel noodzakelijk zijn. Het gaat bijvoorbeeld om medicatie om het hart stil te leggen bij openhartoperaties. Die medicatie wordt in de bereidingsapotheek van het Catharina Ziekenhuis gemaakt en aan hartcentra in Nederland geleverd. Een deel van de geneesmiddelen die in ziekenhuisapotheken wordt gemaakt, is echter commercieel interessant. “Dat kan farmaceutische bedrijven doen besluiten een aanvraag voor registratie in te dienen”, aldus Schellekens.

Registratie

Het registratieplatform is een initiatief van het Rotterdamse Erasmus MC, het Nijmeegse Radboudumc, UMCG in Groningen, het Catharina Ziekenhuis en de bereidingsapotheek A15.

Volgens de initiatiefnemers is het platform een soort nationaal bedrijf, dat als aanvrager dient van het registratiedossier. “Het voordeel van deze ‘zelfregistratie’ is dat de ziekenhuisapotheken het recht behouden om de middelen te blijven leveren, tegen een eerlijke prijs.” (ANP)