Catharina Ziekenhuis en Fontys leiden studenten op in de praktijk

Het Catharina Ziekenhuis en Fontys Paramedische Hogeschool gaan vanaf dit studiejaar nog meer studenten in de praktijk opleiden. Vanaf september 2021 werkt en leert een groep van 6 paramedische studenten van Fontys in een nieuwe Professionele Werkplaats (PW) binnen de afdeling radiotherapie van het Eindhovense ziekenhuis.

Professionele werkplaatsen zijn hybride leeromgevingen binnen publieke organisaties, zoals een ziekenhuis, gemeente of jeugdcentrum. Studenten, professionals en docenten werken en onderzoeken er samen met patiënten en mantelzorgers. Met de komst van de nieuwe PW in het Catharina Ziekenhuis is een belangrijke stap gezet in de ambitie om studenten samen op te leiden, in en met de praktijk. Zes studenten van de voltijdopleiding MBRT (Medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken) gaan in de PW aan de slag op de afdeling radiotherapie, onderdeel van het Catharina Kanker Instituut.

Onderzoek

De studenten gaan een jaar lang in een PW aan de slag met zowel praktijkopdrachten als onderzoek. Het levert een win-winsituatie op voor beide partijen; de student leert direct in de praktijk, en de professionals die in de PW werken leren weer van de studenten.

Buiten

Volgens Thom Rutten, directeur Fontys Paramedische Hogeschool dragen PW’s als geen ander bij aan de ambitie om studenten op te leiden in een zorgomgeving die steeds complexer wordt: “De échte zorg vindt buiten het schoolgebouw plaats. Onze docenten kunnen studenten perfect vertéllen hoe het er in de zorg aan toe gaat, maar waarom zouden we deze muren niet wat meer afbreken? En de studenten naar de zorg toe brengen, daar waar de zorg écht plaatsvindt?”

Nieuw lectoraat

De Professionele Werkplaatsen zijn onderdeel van de doelen van het nieuwe lectoraat van Fontys. Lector Miranda Snoeren wordt op 11 november officieel geïnstalleerd tijdens het congres ‘Professionele werkplaatsen: samen leren en onderzoeken in de beroepspraktijk’. Binnen dit lectoraat wordt onderzoek gedaan naar samen werken, leren, onderzoeken en innoveren over de traditionele grenzen van onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk heen.

Leerproces

Fontys heeft al PW’s bij Stichting Gezondheidscentra Eindhoven (SGE), Máxima MC en Libra Revalidatie & Audiologie. Marjon Gevers, projectleider Professionele Werkplaatsen bij Fontys is blij met de samenwerking met het Catharina Ziekenhuis: “Het ontwikkelen van zelfregulerende vaardigheden, initiatief en motivatie zorgt ervoor dat de student meer eigenaar wordt van zijn leerproces. De student zit zelf aan het stuur op de weg om een startende beroepsprofessional te worden.”