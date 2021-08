Catharina Ziekenhuis en SJG Weert voegen vakgroepen vaatchirurgie samen

Interessant voor u

Wat gaat er mis in de jeugdzorg en wat moet er met de Jeugdwet gebeuren? Redacteur Sterre ten Houte de Lange volgt het onderwerp voor Skipr en Zorgvisie en neemt in deze podcast een vogelvlucht over de stappen die zijn genomen en de vragen die onbeantwoord bleven.

Nieuws

Minister fluit gemeenten terug om inkomenstoets voor huishoudelijke hulp

Gemeenten mogen geen inkomenstoets invoeren voor de huishoudelijke hulp. Dat is in strijd met de wet. Dat valt op te maken uit een reactie van minister Hugo de Jonge (VWS) op Kamervragen over de situatie in Krimpen aan den IJssel en Leusden. Daar stemde de raad in met een voorstel om mensen weer naar draagkracht te laten betalen voor huishoudelijke hulp, in plaats van een vast abonnementstarief.