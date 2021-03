Catharina Ziekenhuis en TU/e ontwikkelen slimme camera voor verpleegafdeling

“De camera is een uitkomst voor het monitoren van patiënten op de verpleegafdeling”, zegt Arthur Bouwman, anesthesioloog in het Catharina Ziekenhuis. Patiënten die op de verpleegafdeling liggen, worden niet continu in de gaten gehouden. Om complicaties tijdig te signaleren, komt in de meeste ziekenhuizen om de zes tot tien uur een zorgmedewerker langs om onder meer de hartslag en ademhaling te checken. Als een patiënt achteruit gaat, kan het dan ook lang duren voor dat wordt opgemerkt. Bovendien storen de metingen soms de (slapende) patiënt.

De slimme camera die onderzoekers van de TU/e en het Catharina Ziekenhuis hebben ontwikkeld, let op subtiele veranderingen in het gezicht of de borst. Het systeem kan ook volumeveranderingen in het bloed in de kleine bloedvaten onder de huid te detecteren. Een algoritme houdt de data in de gaten en seint het medisch personeel is als daar aanleiding toe is. De ontwikkelaars denken met hun systeem complicaties en onverwachte sterfgevallen op de verpleegafdeling terug te dringen.

De camera is uitgebreid getest in het laboratorium. De komende periode wordt het systeem verder ontwikkeld en klinisch getest, onder meer op de IC-afdeling van het Catharina Ziekenhuis.