Catharina Ziekenhuis wil data-snelweg voor de zorg bouwen

Het Catharina Ziekenhuis start samen met onder meer BeterDichtbij en Luscii een initiatief om anders om te gaan met zorggegevens. Het programma Kartta moet een infrastructuur opleveren die data vanuit de bron beschikbaar maakt.

“De zorg investeert miljarden in databeschikbaarheid”, laat het ziekenhuis weten bij de presentatie van het programma. “Toch bouwen we nog steeds vooral aan het verplaatsen, kopiëren, synchroniseren en centraliseren van data.” Het ziekenhuis pleit voor een andere benadering: “wat als de vraag niet is hoe we data van systeem A naar systeem B krijgen, maar hoe we data beschikbaar maken op het moment dat een zorgverlener, patiënt of applicatie die nodig heeft?” Data-interactie, zo noemen het ziekenhuis en de meewerkende partners die benadering.

Data-snelweg

Dat moet mogelijk worden via een open source data-snelweg, een laag tussen de bronsystemen en de zorgprofessional. Uitgaan van gegevens die bij de bron blijven en vanaf dat punt beschikbaar zijn, levert de nodige voordelen op in de ogen van de initiatiefnemers. Het zou leiden tot een lagere beheerlast en minder afhankelijkheid van leveranciers. Het moet ook de flexibiliteit en het innovatievermogen ten goede komen.

Een verpleegkundige die thuismetingen ziet in de context van de relevante patiëntinformatie, geven de initiatiefnemers als voorbeeld. En: een patiënt die actuele medicatiegegevens kan raadplegen. Er is al een proof of concept gebouwd, laat Catharina weten.

Usecases

“We willen het komende jaar een grote stap zetten door meerdere usecases te bouwen, op basis van de eerste infrastructuur die er nu al staat“, zegt Karlijn Canjels, programmamanager databeschikbaarheid in het Catharina Ziekenhuis. “Daarbij is Kartta technisch bouwen en in handen van zorgprofessionals krijgen het belangrijkste doel.”

Categorieën

Centraal idee is om de informatie in vier categorieën op te delen. De eerste categorie is acties en events, zoals afspraken, orders, meldingen en gebeurtenissen in het zorgproces. De tweede zijn de patiëntdata, waaronder de medische geschiedenis, demografische gegevens, klinische informatie en de zorgpaden vallen. Financiële gegevens, zoals declaraties, betalingen en de financiële afhandeling van de zorg, vormen de derde categorie. Tot slot zijn er de profielen en toestemmingen, onder meer toegangsrechten en autorisaties. Informatie uit deze categorieën moet volgens de initiatiefnemers gecombineerd worden om relevante data te selecteren.

“Dat is geen af verhaal”, stelt het ziekenhuis. “Integendeel. We zijn juist benieuwd waar deze gedachte schuurt”. Het werpt zelf een aantal vragen op die nog open liggen, zoals over de schaalbaarheid en de governance.