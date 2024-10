Catharina ziekenhuis wil minder alarmpiepjes op IC

De huidige hoeveelheid, een miljoen alarmen op de IC in drie maanden tijd, is echt te veel, voor zowel zorgverleners als patiënten. En die hoeveelheid kan nog riskant zijn ook. Daarbij is een groot aantal van de alarmen niet eens echt relevant, meldt Zorgvisie.

Alarmmoeheid

“Het gevolg van de vele alarmen is dat verpleegkundigen ongevoelig kunnen worden voor deze signalen. Dit begrip, alarmmoeheid, kan schadelijke gevolgen hebben als een kritieke situatie iets langer onopgemerkt blijft. Alarmen zullen nooit volledig worden genegeerd, maar een beetje vertraging in reactie kan ook al gevaarlijk zijn”, zegt Tineke de Vries, onderzoeker en biomedisch technoloog, in een bericht van het ziekenhuis.

Alarmpiepjes op IC

Intensivist Ashley De Bie ziet nog andere minpunten: “Veel alarmsignalen veroorzaken stress bij de zorgverleners, die ze bovendien soms mee naar huis nemen, en verstoren de rust van kwetsbare IC-patiënten. Sommige patiënten schrikken zelfs nog lang als ze van de IC af zijn van alledaagse geluiden, zoals bij een spoorwegovergang, omdat ze aan de IC-ervaring herinnerd worden.”

Niet relevante alarmpiepjes

Onderzoek heeft volgens het ziekenhuis uitgewezen dat maar liefst 85 procent van de alarmsignalen op de IC niet eens relevant is voor de zorg. “Soms gaan voor één situatie wel drie verschillende alarmen af. Vaak gaan alarmen af omdat een patiënt beweegt, maar dat is zelden iets betekenisvols. En soms raakt er een sensor los. Goed om te weten, maar moet dit altijd met een harde signaaltoon?”, vraagt De Vries zich af.

Catharina ziekenhuis

Het ziekenhuis gaat nu alle alarmen op de IC en de operatiekamers nauwkeurig vastleggen en bestuderen, in de hoop inzicht te kunnen krijgen in wat er op welke manier kan worden aangepast. En er is een speciale werkgroep ingesteld om alarmprofielen te maken en te beoordelen welk profiel wanneer kan worden gebruikt. Het streven is om het aantal niet-relevante alarmen met 50 procent te verminderen. (ANP/Skipr)