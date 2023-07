Cathy van Beek interim-voorzitter raad van toezicht WZU Veluwe

Cathy van Beek is benoemd tot interim-voorzitter van de raad van toezicht bij de in opspraak geraakte ouderenzorginstelling WZU Veluwe. “Met haar gedegen bestuurlijke achtergrond is zij in staat om op het gebied van toezicht de onrustige en complexe periode waarin onze organisatie is terechtgekomen om te buigen”, heeft bestuurder José Geertsema zaterdagmiddag bekendgemaakt.

Onlangs stapte de volledige raad van toezicht op nadat bekend werd dat vorig jaar niet is ingegrepen bij ruim tien gevallen van ervaren grensoverschrijdend gedrag van het management en het financiële wanbeleid. Het protestants-christelijke WZU Veluwe heeft 1300 medewerkers voor verpleeghuiszorg, thuiszorg en dagbesteding op zeven locaties.

Van Beek gaat per direct een nieuwe raad van toezicht samenstellen. De eerste prioriteit van de interim-voorzitter is een toezichthouder met een financiële achtergrond, zo laat ze weten. Van Beek verwacht dat de nieuwe raad van toezicht in november compleet is.

Ervaren bestuurder

Geertsema is blij dat ze zo’n ervaren verpleegkundige, bestuurskundige en veranderkundige heeft kunnen benoemen, met meer dan 25 jaar ervaring, als toezichthouder en bestuurder in de zorg. Van Beek was onder meer bestuurder bij de NZa, Radboudumc, Maartenskliniek, ZonMw, AkwaGGZ, Planetree en kwartiermaker duurzaamheid bij het ministerie van VWS.

Perspectief om te veranderen

“De benoeming van een interim-voorzitter markeert het begin van een nieuwe periode”, aldus Geertsema: “We zien perspectief om patronen te doorbreken en te veranderen. We krijgen hiermee de ruimte die nodig is om samen verder te bouwen aan een vernieuwd WZU Veluwe, dat gericht is op de toekomst.”

Geertsema: “Aan ons de opdracht om verlenen van goede zorg ook weer de basis te laten zijn van een gezond WZU Veluwe. Dat lukt ons alleen samen, door er ook voor elkaar te zijn. Door naar elkaar te luisteren en voor elkaar te zorgen.”