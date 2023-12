CBS: kwart van de grootste zorgsectoren verliesgevend

In 2022 stegen de totale personeelskosten van de vier grootste zorgsectoren met 4 procent ten opzichte van 2021, tot 50 miljard euro. De uitgaven aan uitzendkrachten en ander ingehuurd personeel groeide in 2022 met 18 procent.

Rode cijfers

In 2022 was 27 procent van de instellingen in deze vier grootste zorgsectoren zelfs verliesgevend. In 2021 was dit nog 15 procent. Van de vier grootste zorgsectoren nam het resultaat naar verhouding het meest af in de ggz. In 2021 was er nog sprake van een stijging.

Het resultaat van de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen daalde absoluut gezien het meest. Bij de ziekenhuizen daalde het resultaat eveneens. Het resultaat van de universitair medische centra (umc’s) steeg met 41 procent, vergeleken met een jaar eerder.

Lees op Zorgvisie een analyse van het rapport van CBS: Zzp-kosten stijgen 18 procent: kwart zorgsector in rode cijfers