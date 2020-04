CBS: toenemend gebruik dure medicijnen zorgt voor volumegroei

Het volume van de verleende zorg in Nederland steeg tussen 2013 en 2017 met 4,5 procent. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gematigde volumegroei wordt volgens de statistici veroorzaakt doordat vaker dure medicijnen worden voorgeschreven.

De gemiddelde volumegroei per jaar ligt tussen 2013 en 2017 op 1,1 procent. Een zeer gematigde groei ten opzichte van voorgaande periodes, concludeert het CBS. De oorzaak van de groei ligt bij het toegenomen gebruik van dure geneesmiddelen, dat in deze periode verdubbelde. De prijzen van die geneesmiddelen zelf daalden aanzienlijk, met 17,6 procent.

Medisch specialistische zorg

In 2018 werd er in Nederland bijna 77 miljard euro uitgegeven aan de gezondheidszorg, blijkt uit de CBS-cijfers. Het merendeel van de uitgaven gaan naar medisch specialistische zorg. In 2013–2017 zijn die uitgaven, berekend op basis van declaraties, met 6,9 procent toegenomen.