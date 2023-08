CBS: Zorg heeft nog altijd veel vacatures openstaan

De meeste banen stonden het afgelopen kwartaal open in de zorg, de handel en de zakelijke dienstverlening. Samen waren zij goed voor de helft van alle openstaande vacatures. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Werkgevers zijn de laatste tijd wat minder hard op zoek naar nieuwe medewerkers. Ondernemers hebben in april, mei en juni namelijk minder vacatures geplaatst dan voorgaande maanden. Maar de spanning op de arbeidsmarkt is volgens het CBS nog steeds hoog. Het grote aantal onvervulde vacatures leidt al langer tot personeelstekorten en een hoge werkdruk voor werknemers.

Eind juni stond de teller van het aantal openstaande vacatures op 427.000, aldus het CBS. Dat is 10.000 minder dan aan het einde van het eerste kwartaal. Daarvan waren 354.000 vacatures nieuw, wat neerkomt op een afname met 27.000 ten opzichte van de drie maanden daarvoor. De sterkste afname van het aantal vacatures was in de horeca, de informatie- en communicatiesector en het onderwijs.

Krapte minder

Volgens het CBS is de krapte op de arbeidsmarkt hierdoor niet minder geworden. Het statistiekbureau meldt dat er 122 vacatures openstonden tegenover elke honderd werklozen, net als de twee kwartalen daarvoor. Verder is de werkloosheid licht gedaald vergeleken met de eerste drie maanden van dit jaar, van 3,6 tot 3,5 procent van de beroepsbevolking. De meeste banen stonden open in de handel, de zakelijke dienstverlening en de zorg. Samen waren zij goed voor de helft van alle openstaande vacatures.

Werkdruk verminderen

Vakbond CNV vindt dat werkgevers zoveel mogelijk moeten focussen op het verminderen van werkdruk voor hun personeel. “Het kan niet zo zijn dat werknemers de prijs betalen voor deze krappe arbeidsmarkt”, zegt CNV-vicevoorzitter Patrick Fey. “Als we langer doorgaan op deze manier, vallen mensen massaal om. Dan zijn ook werkgevers met hun onvervulde vacatures verder weg dan ooit.”

De krapte op de arbeidsmarkt is daarentegen niet meer zo hoog als in de eerste helft van vorig jaar. Toen stonden 143 plekken open voor elke honderd werklozen. Na de coronacrisis is de economie hard gegroeid en was er opeens veel meer werk.

Loondienst

Het CBS meldt verder dat het aantal banen van mensen in loondienst afgelopen kwartaal is gegroeid met 11.000 naar iets meer dan 9 miljoen werknemersbanen. Daarentegen werd de groep zelfstandigen 4000 mensen kleiner. Ruim 1 op de 5 banen is tegenwoordig een zelfstandigenbaan, zegt het statistiekbureau. Vorig jaar werden juist meer mensen zzp’er. Veel oproep- en uitzendkrachten begonnen toen als zelfstandige. (ANP)